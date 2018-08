Toscani: “Papà fotografò il Duce a piazzale Loreto. Io dove fotograferò Salvini?”

di Penelope Corrado

Ennesimo delirio di Oliviero Toscani, che continua a scagliarsi contro Matteo Salvini. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il fotografo di punta delle campagne di Benetton si è scagliato – per l’ennesima volta – contro il leader della Lega, facendo un paragone tra Mussolini e Salvini. Alla domanda: «Ma Salvini l’ha fotografato?» Oliviero Toscani ha fornito una risposta agghiacciante che non lascia spazio a molte interpretazioni: «Mio padre ha fotografato Mussolini a piazzale Loreto, chissà dove fotograferò io Salvini». Il riferimento è chiaro e le sue parole lo porteranno con ogni probabilità in tribunale. Già in precedenza, Toscani si era scagliato contro Salvini presagendo un «disastro» in caso di sua ascesa al potere. Per quelle parole il fotografo è stato denunciato ed è ancora sotto processo.

Toscani e le polemiche per la foto a Di Maio su Forbes

Le dichiarazioni allucinanti del fotografo contro il ministro dell’Interno si sono spostate anche sull’accordo con il Movimento 5 Stelle: «Di Maio è l’unico napoletano che si è fatto fregare da un milanese». Nei giorni scorsi ha fatto discutere il primo piano del vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, apparso sulla copertina di Forbes Italia “by Oliviero Toscani”, cioè quello che tutti considerano “il fotografo di Benetton”. Lo scatto non sarebbe una particolare notizia (Toscani è uno dei fotografi di punta della rivista Forbes Italia), ma questo numero arriva in edicola dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e le dichiarazioni molto dure di Di Maio e di altri esponenti del governo proprio nei confronti della famiglia di Ponzano Veneto, visto il suo ruolo in Autostrade Spa. La foto, hanno fatto sapere da Forbes, è stata in realtà scattata alla fine di luglio, cioè almeno quindici giorni prima del crollo. Resta l’ennesimo dato imbarazzante per Toscani: davanti ai soldi le opinioni politiche possono venire accantonate.