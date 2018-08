Tir salta la corsia, padre e figlio carbonizzati: A1 paralizzata (video)

di Guido Liberati

Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un’auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell’autovettura hanno perso la vita. Nell’incidente – riferisce Autostrade per l’Italia – il mezzo pesante si è ribaltato e incendiato. Sul posto, al km 430, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano. Agli utenti diretti verso Firenze, oltre a consigliare l’uscita di Orvieto ed il rientro a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria, per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte per poi raggiungere Perugia e riprendere l’A1 dalla Perugia Bettolle all’altezza di Valdichiana.

Disagi per chi viaggia sulla A1 Milano-Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, padre e figlio sono rimasti carbonizzati nell’auto avvolta dalle fiamme. Salva la madre che si trova ricoverata all’ospedale di Orvieto. Ancora non si conoscono le sue condizioni. Ferite anche le persone che si trovavano a bordo del tir. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia il camion si è ribaltato ed è andato in fiamme, occupando parte della carreggiata Sud. È stata inoltre chiusa l’entrata di Orte in direzione nord. «Chi è diretto a Firenze – spiegano da Autostrade per l’Italia – deve uscire ad Orvieto ed è possibile rientrare in autostrada a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena con rientro in A1 all’altezza di Valdichiana. Sono in corso le operazioni per l’installazione di uno scambio di carreggiata e la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda».