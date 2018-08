Teste rasate a Venezia contro il ritorno della leva obbligatoria (video)

di Redazione

Gli esponenti dei collettivi studenteschi del Veneto hanno organizzato una manifestazione di protesta sotto la sede della Regione contro la proposta di reintrodurre la leva obbligatoria presentato in consiglio dal leghista Bottacin, assessore alla Protezione civile. La proposta prevede che i ragazzi tra i diciotto e i ventotto anni facciano servizio di leva per almeno otto mesi. L’iniziativa è stata approvata da tutto il centrodestra e da molti esponenti del Movimento Cinque stelle. Un’idea che com’è noto piace anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sugli striscioni dei contestatori si leggevano questi slogan: «No alla leva, signor no, signore»; «Studenti, non soldati, dubitare, disobbedire, disertare». E ancora musiche antimilitariste e armi di cartone. Alcuni giovani, inginocchiati a terra, si sono fatti rasare dai compagni, imitando le prime sequenze del film Full Metal Jacket.