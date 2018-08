Terrorizzavano i vicini: «Obbedite o vi bruciamo tutti». E giù botte (video)

di Roberto Mariotti

Terrorizzavano i vicini, provocavano risse nei bar, riempivano di botte chi non obbediva alle loro regole (guarda il video del Corriere). Due fratelli di Cologno Monzese, (i fratelli Toce, Giampietro di 40 anni e Massimiliano di 45) sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri dopo una serie di violenze che sembravano non finire mai. Molti gli episodi di cui si sono resi protagonisti in negativo, come riporta il Corriere della Sera. Avevano aggredito un muratore, mandato dall’amministratore per fare dei lavori nel condominio: «Se non te ne vai immediatamente do fuoco a te e al furgone. Ti prendo a badilate in faccia se non te ne vai». E subito dopo, calci e pugni. Una vicina, che si era affacciata alla finestra, si era sentita apostrofare con insulti per poi essere raggiunta da uno dei due fratelli, che l’aveva trascinata sul pianerottolo e schiaffeggiata: «Qui comando io, non uscite di casa se non ve lo dico io». I due pretendevano una totale obbedienza e sottomissione da parte degli altri condomini, tanto da accanirsi violentemente contro chi non sottostava alle loro regole: un residente si è ritrovato con l’appartamento completamente allagato, mentre – come riferisce il Corriere della Sera – a una donna è stata spaccata la finestra: «Tu chiami sempre i carabinieri. Io ti brucio viva, non la passi liscia, io qua vi brucio tutti». Ma non solo. I due fratelli avevano preso di mira il bar Silton 3 di Cologno Monzese, gestito da una famiglia cinese. Giampietro, infatti, aveva vinto 100 euro alle macchinette ma, data la presenza di un debito di 10 euro, i gestori gliene avevano consegnati solamente 90. Lui pretendeva di ricevere tutta la somma vinta. «Da domani tu non lavori più», aveva detto alla titolare per poi tornare con una tanica di liquido infiammabile e incendiare la saracinesca.