Terremoto due anni dopo: 38mila italiani senza casa. Ma per molti media vengono prima i migranti

di Guido Liberati

«Oggi ricorre il secondo anniversario del tragico terremoto che ha sconvolto Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, una larghissima porzione dell’Italia centrale. Tante vittime, tante famiglie spezzate e tuttora circa 38 mila italiani sono senza casa e senza una prospettiva alla loro esistenza. È uno scenario incredibile di cui portano interamente la responsabilità i governi, prima di sinistra e ora l’attuale Lega-Cinquestelle, che hanno lasciato questi territori in assoluto stato di abbandono». Lo dice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in una nota nel secondo anniversario del terremoto che ha colpito l’Italia centrale. «Si sono alternati i governi, sono stati cambiati i commissari ma la situazione – aggiunge Bernini – è rimasta pressoché immutata, con provvedimenti parziali, insufficienti, indegni di uno Stato moderno e democratico. E il cosiddetto governo del cambiamento, in carica dal primo giugno scorso, ha ignorato pervicacemente in due decreti, quello cosiddetto “terremoto” e poi il “milleproroghe” il grido di dolore dei sindaci dei comuni del cratere sismico che noi di Forza Italia avevamo subito raccolto presentando decine e decine di emendamenti che sono stati vergognosamente respinti».

Terremoto di Ischia, un anno dopo è tutto fermo

«Per non dire di Ischia, dove – avverte Bernini – i governi sono riusciti a fare ancora peggio. Forza Italia continuerà nella sua battaglia, fieri di quanto il governo Berlusconi seppe fare con prontezza e efficacia ineguagliabili dopo il terremoto dell’Aquila. Noi riteniamo – conclude Bernini – che quello debba essere un esempio da imitare e ci auguriamo che nella prossima legge di bilancio siano previsti i fondi necessari per la ricostruzione e per ridare vita a questi territori devastati».