Tenta il suicidio per amore e manda un sms al papà. Che la salva per miracolo

Le delusioni sentimentali possono essere fatali, soprattutto in giovane età. Poteva finire in tragedia, con un suicidio la vicenda di una diciannovenne di cui dà notizia Il Resto del Carlino. Si sentiva delusa dal suo ex fidanzato. Lo riteneva colpevole di averla tradita. Per questo si sentiva inutile, senza prospettive. Così la 19enne di Pesaro ha inviato un sms al padre chiedendo scusa sia a lui che alla mamma per quello che stava per fare, ossia togliersi la vita in quanto incapace di sopravvivere. E’ iniziata una corsa contro il tempo. «Il padre si è precipitato a casa (era vicinissimo all’abitazione per puro caso), sorprendendo la figlia con la corda avvolta intorno al collo mentre cercava di lasciarsi andare dopo aver fissato il capo all’appendiabito dell’armadio, che non ha retto. Ma prima aveva già tentato di legare la corda ad una plafoniera, senza riuscirci. E anche con l’ingresso del padre, la ragazza ha continuato a cercare il gesto estremo chiudendosi in camera dopo aver afferrato un cacciavite a stella cercando di bucarsi la gola».

La dinamica dei fatti è ricostruita in un crescendo da cardiopalma. Prima che la giovane potesse riuscire nel suo intento suicida, sono entrati gli agenti di polizia, chiamati nel frattempo dalla mamma, che sono riusciti a far irruzione nella stanza prendendole il cacciavite e bloccando ogni tipo di azioni della ragazza». Sul posto sono arrivati dei sanitari che hanno preso in consegna la ragazza per portarla in ospedale dove la giovane è stata sedata. Sarà tenuta in osservazione per qualche giorno, sperando di renderla sempre più consapevole di ciò che stava mettendo in atto per una delusione d’amore. Non sono rari comportamenti come questi da parte di giovani, soprattutto donne. Il quotidiano dà notizia di un altro caso recentissimo. «Quattro giorni fa, una ragazza di vent’anni di Montecchio intendeva gettarsi sotto le auto in transito oppure giù da un ponte perché il suo ex fidanzato non intendeva tornare insieme. Di fronte all’ennesimo no, la ragazza ha minacciato il suicidio, cercando di inscenarlo. Il giovane l’ha trattenuta per poi chiamare i carabinieri che sono poi riusciti a bloccare la ragazza. La quale è stata condotta in ospedale per una terapia di sedativi».