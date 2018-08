Tensione a Roma, nomadi sgomberati usano i bambini come scudi umani

di Giorgio Sigona

Alcune persone provenienti dallo sgombero del campo rom River Village hanno occupato l’ex centro profughi abbandonato da 10 giorni, vale a dire l’hotel Point di via Flaminia 988. «Solo grazie all’intervento del custode giudiziario dell’immobile in fase di pignoramento e successivamente della Polizia Municipale si è potuto evitare l’ennesima nascente occupazione», hanno dichiarato gli esponenti di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera, capogruppo in Regione Lazio, Lavinia Mennuni, membro dell’Assemblea Capitolina e Giorgio Mori, consigliere in XV municipio, nonché responsabile romano immigrazione-integrazione. «È l’ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche integrative Cinquestelle sul territorio comunale – aggiungono – Le 45 persone, tutte donne e bambini, erano state utilizzate perversamente come scudi umani per rallentare l’attività di ripristino della legalità. Al momento i “tentati” occupanti insieme ai loro mandanti stazionano nell’area destando forte preoccupazione ai residenti. Esprimiamo per tale ragione tutta la nostra solidarietà a Valerio De Masi, presidente del Comitato Fattoria di Grottarossa che sta puntualmente monitorando il succedersi dei fatti e al giornalista del Tempo, vilmente aggredito nello svolgimento del proprio lavoro. Chiediamo alle Istituzioni di attivarsi per ripristinare la legalità si tutta l’area, da sempre abbandonata alla manutenzione e alla raccolta N.U. e ricordata solo in sede di affidamento di progetti integrativi molto complessi e impattanti per il territorio. Immediatamente produrremo question time per chiedere in Campidoglio e al Municipio XV una relazione dettagliata sullo svolgimento dei fatti».