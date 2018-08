Tav e Tap, scontro Lega-M5S: “Utili”, “No, servono strade e treni al sud”

di Lucio Meo

Tav in Val di Susa e Tap in Puglia, che fare? Nel governo la confusione è massima e volano parole polemiche tra Lega e M5S, in attesa che qualcuno prenda una decisione. L’ultimo botta e risposta è andato in scena oggi, in una torrida domenica agostana. “Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture e in particolar modo ne hanno estremo bisogno il Sud e le aree interne del Centronord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al Sud di 300.000 unità durante gli anni della crisi”, scrive su Facebook il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, da sempre contraria alla Tap, considerata un’inutile aggressione al territorio. “Non si è mai osservato – aggiunge la Lezzi – il riparto della quota ordinaria degli investimenti per popolazione. Al Sud spetterebbe almeno il 34% e siamo a poco meno del 29%. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta”.

TAP – Qualche ora prima, sempre sulla sua pagina Facebook, il ministro per il Sud ha ripostato il video di Alessandro Di Battista, che da Puerto Escondido ha sostenuto come Tap e Tav non si debbano fare.

Un video al quale il vicepremier Salvini ha risposto: “Auguri a Dibba con un po’ di invidia – ha detto Salvini dalle colonne di un’intervista a ‘La Stampa’ – Io più modestamente mi accontento di Milano Marittima. Ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-benefici” nel caso delle pedemontane, del terzo valico e del Tap “che ridurrebbe del 10% il costo dell’energia per tutti gli italiani”.

TAV – E la Tav? “Lì – precisa – il discorso è più lungo. Bisogna calcolare fino all’ultimo centesimo. Aspetto i risultati degli studi. In linea di massima, culturalmente sono più per fare che per disfare. Se non fare la Tav ci costasse due, tre o quattro miliardi, è chiaro che andrebbe fatta”.