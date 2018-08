Tav e grandi opere, la Lega “convince” il M5S: no a logiche da centri sociali

di Franco Bianchini

L’estremismo dei No-Tav rispedito al mittente, Salvini lo dice chiaro e tondo, i Cinquestelle costretti a “ragionare” e a inserire la retromarcia, sia pure con cautela. Sulle grandi opere, dopo i contrasti, si va verso l’intesa. Nella Lega c’è ottimismo, una soluzione si troverà anche perché sarebbe follia sposare le tesi dei centri sociali. Sui dossier delle infrastrutture e dell’Ilva l’obiettivo è quello di trovare un accordo intelligente «per andare avanti e non tornare indietro», dal momento che il Paese necessita di infrastrutture moderne e di acciaio per le imprese.

Di Maio – Le precisazioni arrivano al termine di una giornata in cui il leader M5S e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha corretto le dichiarazioni dei grillini sulle grandi opere, dando segnali di apertura: «Noi non abbiamo come Cinquestelle un pregiudizio sulle grandi opere. Ci sono soldi che si spendono per fare opere e opere che si fanno per spendere soldi», ha detto il vicepremier pentastellato.

Siri – Poi è intervenuto il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri che, ai microfoni del Tg1 – parlando delle distanze con il M5S sulle questioni Tap e Tav – ha sintetizzato così la posizione della Lega: «La politica è l’arte delle intese. Ne stiamo discutendo, non credo ci siano pregiudizi da parte del M5S. È giusto occuparsi delle zone del nostro Paese dove mancano ferrovie e strade ma questo non è da contrapporre al ruolo che l’Italia deve avere nelle grandi opere».

Salvini – «Le infrastrutture servono, servono strade più belle e ferrovie nuove, io voglio andare avanti», ha specificato Matteo Salvini. Quanto alla Tav, «il discorso è più lungo. Bisogna calcolare fino all’ultimo centesimo . Aspetto i risultati degli studi. In linea di massima, culturalmente sono più per fare che per disfare. Se non fare la Tav ci costasse due, tre o quattro miliardi, è chiaro che andrebbe fatta». E ancora, «ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-benefici delle grandi opere pubbliche in via di realizzazione. Dai nostri dati, sembra che i benefici superino i costi nel caso delle pedemontane, del Terzo Valico e del Tap, che ridurrebbe del 10% il costo dell’energia per tutti gli italiani».