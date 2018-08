Taranto, agente picchiato dopo arresto. La polizia: «Dateci la pistola taser»

di Sara Gentile

«Le aggressioni ai nostri agenti sono all’ordine del giorno, ma oramai non fanno più notizia». Così Francesco Pulli, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) in merito all’aggressione avvenuta mercoledì notte quando due agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto hanno arrestato un trentaquattrenne, pluripregiudicato. L’uomo era stato notato salire con una donna nella cabina di una macchina operatrice, in sosta su un binario dismesso. Raggiunto dagli agenti, ha dato in escandescenze ferendo uno di loro che ha riportato una contusione distorsiva al pollice destro, con prognosi di otto giorni. «Nessun quotidiano ha dato la giusta evidenza al ferimento del poliziotto», sottolinea Pulli che chiede ancora una volta che gli operatori su strada «siano dotati quanto prima di pistola taser, strumento non letale che riduce notevolmente il contatto fisico tra l’operatore di polizia e il soggetto fermato, evitando aggressioni di questo tipo dove, ad avere la peggio, è sempre chi sta svolgendo il proprio dovere».