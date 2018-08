Sutri, Sgarbi preso a parolacce va dai carabinieri: “Contro di me aggressione fascista”

di Vittoria Belmonte

Nella sua veste di sindaco di Sutri (Viterbo) Vittorio Sgarbi denuncia un’aggressione a suo dire “fascista” contro la sua persone e contro l’istituzione da lui rappresentata. Cosa è accaduto? Durante una seduta del consiglio comunale un consigliere, Matteo Amori, già vicino a CasaPound, si è rivolto a Vittorio Sgarbi con ingiurie e parolacce, tipo “sei l’ultimo dei co….ni” e “non conti un c…o”. Si parlava delle attività del Comune. Sgarbi si è rivolto ai carabinieri presentando un esposto che viene riportato da Tusciaweb: “Prima che potessimo dar corso alla riunione della giunta – racconta Sgarbi – sono stato sopraffatto da una serie di ingiurie, minacce e insulti da parte del consigliere comunale Matteo Amori, con toni aggressivi e violenti, del tutto irrispettosi della mia persona e del luogo pubblico dove avevo indetto la riunione, nella sede di Villa Savorelli, dove io ho il ruolo di presidente del parco regionale dell’antichissima città di Sutri”. Sgarbi ha replicato a Amori dandogli del fascista e questi ha risposto di esserne onorato.

Il vicesindaco di Sutri Felice Casini (cognato di Matteo Amori) ha affidato a Facebook la sua versione dei fatti pubblicando un comunicato firmato dai consiglieri di maggioranza, tra cui lo stesso Amori: Casini racconta che la riunione era stata convocata per fare luce su alcuni aspetti paradossali che l’amministrazione comunale sta vivendo. «Chiariamo meglio: alcuni “personaggi locali interessati”, sulla base di nessun accordo politico e di propria iniziativa, continuano a confrontarsi con il sindaco Sgarbi e i suoi collaboratori prendendo decisioni politico-amministrative, anche importanti, senza coinvolgimento alcuno dei consiglieri eletti. Tali ripetute situazioni provoca disorientamento nell’opinione pubblica (soggetta, ahi noi, a discussioni pubbliche sterili con parte dell’opposizione) e, purtroppo, aspetto ancora più grave, anche nella macchina amministrativa. Per cui, nonostante questa ” falsa partenza”, avendo ancora l’entusiasmo e la voglia di operare per il bene pubblico come e forse anche più del 10 giugno, chiedevamo legittimamente al caro Professor Sgarbi, di essere messi nelle condizioni di amministrare il paese come i cittadini ci hanno chiesto. Non chiedevamo mica la luna, ma solamente la normalità e cioè condividere insieme a lui le decisioni che comportano impegni amministrativi, economici e politici verso i nostri concittadini. La crescita o meno della nostra città deve dipendere da noi, da chi, insieme a lei professor Sgarbi ci ha messo la faccia e da nessun altro. Grazie».