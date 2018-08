«Sull’ambulanza mia moglie non sale, sono maschi»: la furia del marocchino

di Gianluca Corrente

Lei, in stato di gravidanza, non si è sentita bene. Lui ha scatenato il putiferio quando sono arrivati i soccorsi. Sotto accusa è un marocchino, che voleva costringere la moglie incinta a non farsi portare all’ospedale perché nell’ambulanza i soccorritori erano «tutti maschi». La vicenda, che sta aprendo un altro fronte di polemiche, è avvenuta a Milano. In carcere è finito il marito 23enne. «Non voglio che salga lì sopra», urlava mentre prendeva a calci il mezzo. «Ci sono solo maschi, chiamate qualcun altro». A quel punto il personale del 118 ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto, il marocchino li ha aggrediti ed è così finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per il danneggiamento della Volante. La donna è stata quindi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Dopo le comparazioni dattiloscopiche è emerso che a carico del 23enne pendeva anche un ripristino della carcerazione avverso a una sospensione di pena nell’ambito di una condanna per spaccio.