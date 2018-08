Sud, Rampelli: «Servono infrastrutture non assistenzialismo. Il governo si svegli»

di Redazione

Allarme Sud nel silenzio quasi generale. In 16 anni hanno lasciato il Meridione 1 milione e 883mila residenti, di cui la metà giovani, e l’economia rischia un forte rallentamento entro il 2019. Di fronte ai dati preoccupanti che emergono dal rapporto Svimez 2018 sul Mezzogiorno, Fabio Rampelli lancia la sfida al governo giallo-verde perché si attivi senza perdere tempo di fronte alla desertificazione del nostro Sud che rischia di cambiare identità. «La Questione Meridionale è uno dei banchi di prova di questo governo. Come Fratelli d’Italia – dice il vicepresidente della Camera – sosterremo tutte le iniziative per lo sviluppo del sud, consapevoli che la possibilità di far ripartire l’Italia dipende essenzialmente dalla capacità di infrastrutturare il Mezzogiorno con un vero e proprio piano straordinario». Mai più iniziative assistenzialistiche, come quelle contenute nel decreto Dignità, dice Rampelli, «servono opere tali da far comprendere che è finito il tempo dello strabismo, con un Settentrione lanciato verso la Baviera è un Meridione spinto verso il Terzo mondo». Dal sostegno alle imprese che assumono al Sud al piano di investimento per colmare il divario infrastrutturale e digitale, dal controllo del territorio alla detassazione per le aree disagiate: questi i punti forti della proposte di Fratelli d’Italia perché «il Sud non ha bisogno di elemosina, ma di sviluppo, lavoro e infrastrutture».