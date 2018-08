Strage in Calabria: famiglia travolta da un treno, morti due bambini di 12 e 16 anni

di Redazione

Strage in Calabria, forse a causa di una incredibile distrazione. Due ragazzi di 12 e 16 anni sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due ragazzi, che era in vacanza con loro a Brancaleone, è stata investita anche lei dal convoglio, ed è rimasta ferita in modo grave. Stavano entrambi andando al mare assieme alla donna, che è nata e vive nel Nord Italia, fidanzata da anni con un noto imprenditore di Brancaleone. La donna è stata portata via con l’elisoccorso e ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna e i due figli nel momento in cui sono stati investiti dal treno stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo una prima ricostruzione, non si sono accorti del sopraggiungere del treno.