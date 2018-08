Strage di Bologna: «Si abbia il coraggio di dire che non fu fascista»

di Giacomo Fabi

Strage di Bologna 38 anni dopo: la richiesta, incessante, è quella di sempre: fare piena luce sul più orrendo e cruento crimine compiuto nell’Italia repubblicana nel quale morirono ben 85 persone mentre altre 200 vi restarono ferite. Una ferita ancora sanguinante nonostante una sentenza in giudicato che ha condannato all’ergastolo quali autori materiali Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Francesco Ciavardini, tutti appartenenti ai Nar (Nuclei di azione rivoluzionaria).

Nel ’91 Cossiga chiese scusa al Msi-Dn

Ma è una verità che lascia inappagato il senso di giustizia. Lo dimostra il fatto che a distanza di tanto tempo da quei tragici eventi, l’associazione delle vittime guidata da Paolo Bolognesi ma anche il vertice delle istituzioni – Mattarella, Casellati, Fico – continuano ad invocare chiarezza sui mandanti. Ma non è solo questo l’unico punto oscuro della strage. Fioravanti e Mambro, che pure hanno ammesso le loro responsabilità in decine di omicidi, continuano infatti a dichiararsi innocenti. In più, sulla tesi della strage “nera”pesa come un macigno il clamoroso gesto compiuto nel 1991 dall’allora capo dello Stato Francesco Cossiga che non esitò a chiedere pubblicamente scusa al Msi-Destra nazionale per aver definito “fascista” l’eccidio di Bologna. Ma tant’è: abbiamo una verità ufficiale che non soddisfa nessuno e che produce ritualmente polemiche politiche. L’ultima è scoppiata proprio in queste ore nell’aula di Montecitorio tra Paola Frassinetti, deputata di FdI ed Emanuele Fiano, del Pd. E se la prima ha ricordato le «troppe ombre e misteri aleggiano ancora su questa terribile vicenda» esortando a trovare «il coraggio di dire, che nonostante i lunghissimi iter processuali la verità non si sia ancora affermata e che i veri colpevoli non siano stati ancora condannati», il secondo si è trincerato dietro l’ufficialità del giudicato processuale per rimarcare «la responsabilità nella mano fascista».

La Meloni: «Strage avvolta nel mistero. Pensiamo alle vittime»

Come a dire: gli esecutori materiali ci sono, troviamo ora dei mandanti compatibili con questo schema e il rebus è risolto. Ma non dev’essere proprio così facile nonostante tanti anni e tante inchieste. Segno evidente che la strage di Bologna, quanto ai responsabili -morali e materiali – è una pagina tutta da scrivere. Si segnala quindi per misura e per sobrietà la dichiarazione rilasciata via tweet da Giorgia Meloni a nome dei FdI: «38 anni dalla strage di Bologna. Ancora oggi tutto avvolto nel mistero, nessuna verità, nessuna giustizia. Un pensiero alle vittime e ai loro familiari». Le vittime, appunto. La verità va cercata soprattutto per loro.