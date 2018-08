Spuntano le cifre sull’Air Force Renzi: 25mila euro l’ora per viaggiare vuoto…

di Leo Malaspina

L’inchiesta è del Fatto Quotidiano, la rivelazione forte, clamorosa: l’aereo di Stato di super lusso, fatto acquistare da Matteo Renzi per portare all’estero i suoi ministri e per accompagnare in missione gli imprenditori italiani e che oggi giace in un deposito praticamente abbandonato, in passato ha volato, e anche tanto: 88 volte, tra il 2016 e il 2018, con un costo medio di 25mila euro all’ora.

I suoi abituali utilizzatori più assidui? Paolo Gentiloni, premier uscente del Pd, e Angelino Alfano, ques’ultimo, in più di un’occasione, quasi da solo a bordo del mega velivolo con 300 posti a bordo. La media di passeggeri, alla fine dei conti, è di 23 posto occupati a viaggio…

Uno spreco, visto il costo di esercizio dell’aereo – 150 milioni l’anno – che a definirlo tale non rende bene l’idea. Renzi, che ha sempre sostenuto di non aver mai usato personalmente l’aereo che è stato ribattezzato “Air Force Renzi“, non risulta nella tabella pubblicata dal Fatto Quotidiano (qui in basso), ma 41 voli sono considerati secretati perché riguardano viaggi della massime cariche dello Stato, quindi non è possibile sapere se e quando abbia viaggiato anche l’ex premier piddino. Tra i viaggiatori dell’Air Force Renzi, c’è sicuramente anche Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo, che per portare all’estero qualche decina di imprenditori ha pensato bene di utilizzare il “gigante” dei cieli in diverse occasioni. «Per essere portati a Cuba con le bandiere dell’Italia, per esempio, gli imprenditori hanno pagato 2.500 euro ciascuni per un totale di 125mula euro recuperati. Soldi con cui – scrive Il Fatto – non si sono ripagate neppure le spese vive di quel singolo volo…». Un giorno il ministro Alfano, il 9 gennaio del 2017, sulla tratta Roma-New York, viaggiò con sole 8 persone a bordo, con uno spreco di risorse che il quotidiano di Travaglio stima intorno ai 400mila eurom curca 50 a passeggero. C’è poco da aggiungere, se non leggere i dati del Fatto…