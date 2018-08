“Spry al peperoncino gratis per tutte le donne”: la sindaca leghista rilancia l’iniziativa

di Federica Argento

Ne è convinta ora più che mai. Il sindaco leghista di Cascina torna sulla proposta lanciata tempo fa. “Ve lo regalo io lo spray al peperoncino”. Susanna Ceccardi non ha alcun dubbio: la legittima difesa è sempre legittima. Il primo cittadino, che a giugno era stata minacciata di morte e le era addirittura arrivata una lettera minatoria con tanto di cartuccia per fucile da caccia, ha rotto gli indugi soprattutto dopo l’aggressione alla giovane 25enne alla stazione Garibaldi a Milano. La giovane è riuscita a evitare i8 peggio usando lo spray al peperoncino contro l’aggressore nigeriano.

La Ceccardi ha iniziato a distribuire alle “sue” concittadine gli spray urticanti e ha organizzato anche corsi di autodifesa che ora vengono finanziati dal Comune di Cascina, il primo ad essere stato espugnato in Toscana dal Carroccio. Le donne devono alzare la testa – spiega la Ceccardi in una intervista alla Nazione – devono essere pronte a difendersi da un ladro, da un aggressore o da un marito violento. A fine anno abbiamo donato ben 260 spray. Abbiamo esordito con un centinaio di pezzi, ma le richieste sono state tantissime . Ma non solo donne. L’idea del sindaco è fornire lo spray al peperoncino anche agli agenti della polizia municipale. Per questo è stato modificato il regolamento comunale.”

Genova riprende l’iniziativa

L’idea fa proseliti. Spray al peperoncino distribuito a tutte le donne anche a Genova per difendersi da eventuali aggressioni. Questa è la proposta che la Lega farà al Comune di Genova secondo quanto dichiarato da Francesca Corso, presidente della commissione “Pari Opportunità” del Comune. «Gli ultimi fatti accaduti in Italia – ha spiegato – , in cui uomini indegni di essere definiti tali hanno abusato di ragazze spesso giovanissime, dovrebbero fare riflettere. Le donne non possono avere paura di uscire da casa, anche accompagnate, perché gente pericolosa circola tranquillamente per le strade delle nostre città. D’accordo con la capogruppo Fontana, alla riapertura dei lavori consiliari dalla pausa estiva, presenteremo un documento che impegni il Comune di Genova a stanziare un capitolo di bilancio per la distribuzione di questi spray alle cittadine genovesi, con la collaborazione di tutti i Municipi».

