I sospetti su Fico: vuole spostare a sinistra il M5S imitando lo strappo di Fini?

di Redazione

Non sarebbe casuale, secondo Il Giornale, l’intervento di Roberto Fico contro la linea dura di Matteo Salvini sui migranti a bordo della nave Diciotti. Dietro quell’esortazione a consentire lo sbarco di qualche giorno fa si celerebbe infatti una strategia politica del presidente della Camera: “un’operazione politica – scrive Il Giornale – che punta a spezzare l’asse tra Luigi di Maio e Matteo Salvini, spostando a sinistra il baricentro del governo Conte”. Il pensiero corre al predecessore Gianfranco Fini, che tentò di rovesciare il governo Berlusconi.

La partita si giocherà in occasione della legge di Bilancio. Quella sarà l’occasione giusta per mettere a fuoco gli obiettivi di Fico volti a arginare il presenzialismo della Lega e di Salvini. “Ma prima di poter mettere in atto il proprio piano – scrive ancora Il Giornale – il presidente della Camera deve compattare la fronda degli ortodossi all’interno del M5S: le parole sulla Diciotti hanno «rianimato» la componente di sinistra nel Movimento”. Per raggiungere questo traguardo “sarebbe pronto un pacchetto di misure, da inserire nella legge di bilancio, per dare un’impronta di sinistra alla manovra: sgravi per le imprese del Sud, cancellazione della buona scuola e sanatoria per le maestre escluse delle graduatorie con il Dl Dignità. Mentre il sogno resta la mini-patrimoniale. Tutte insidie autunnali per il governo Conte e la maggioranza pentaleghista”. Fico può già contare su un ministro M5S: Barbara Lezzi,ministro del Sud, che si è schierata con Fico sui migranti della nave Diciotti.