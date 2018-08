Sorpresa in spiaggia: arriva Vasco Rossi. Bagnanti all’assalto (video)

di Penelope Corrado

Dopo la chiusura del “Non stop live 2018” a fine giugno, Vasco Rossi ha scelto nuovamente la Puglia come meta per le sue vacanze come ormai accade da anni. Meno frequentemente accade che il rocker di Zocca vada in spiaggia come un comune bagnante. È accaduto ieri mattina su una spiaggia di Castellaneta Marina. Il risultato? Un bagno di folla e di fan che hanno preso d’assalto Vasco. Il video dell’incontro a sorpresa tra Vasco Rossi e i suoi ammiratori è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale «E all’arrivo in spiaggia… sono stato pescato… G… Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti», si legge sulla bacheca con il video che immortala il momento, per certi versi molto divertente.