Sinistra isterica: “Salvini, non sgomberare i campi rom, sgombera CasaPound”

di Adriana De Conto

Le provano tutte, ora ci provano con CasaPound. Poteva mancare la provocazione quotidiana contro Matteo Salvini? Certo che no. Ci pensa il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci a far sentire la sua voce e subito Repubblica ci ha imbastito un bell’attacco, l’ennesimo, al ministro e vicepremier, riuscendo ad attaccare anche Virginia Raggi e i Cinquestelle. Che colpo, ragazzi! Va detto che il sindaco è anche coordinatore del movimento di sindaci antifascisti “L’italia in Comune” nonché membro del Consiglio della Città metropolitana della Capitale, come apprendiamo dal Giornale. Così si è rivolto in questa duplice veste al ministro dell’Interno e al sindaco di Roma chiedendo di sgomberare, al più presto, “un immobile di proprietà del Demanio occupato abusivamente a Roma dai neofascisti di CasaPound“.

L’ossesssione della sinistra

La sinistra è sull’orlo del collasso, ma non immaginavamo fosse alla canna del gas, visto che già da tempo l’Espresso è sul sentiero di guerra contro lo stesso obiettivo, CasaPound, ed era andato a scovare una vecchia circolare dell’allora commissario straordinario di Roma Paolo Tronca che infilava la sede di via Napoleone III in una lista di “74 immobili occupati senza titolo”. Il tutto per accusare le istituzioni (locali e nazionali) di non aver mai provato a sgomberare il movimento.

Pascucci ha preso carta e penna e nella missiva mandata anche alla Raggi e al prefetto di Roma Paola Basilone, aggiunge: “l’illegalità non ha colore di pelle o nazionalità esattamente come i bisogni delle persone. Se uno stabile è occupato illegalmente occorre verificare le condizioni di quelle persone, censirle e, laddove ne abbiano diritto, offrire loro delle soluzioni alloggiative alternative”. Ovviamente non va giù lo sgombero del campo rom abusivo Camping River e provocatoriamente mette sullo stesso piano i rom e una formazione politica al servizio dei cittadini. Tanto che il sindaco di Cerveteri chiosa così: “Sarebbe un bel segnale di legalità se il ministro Salvini venisse a via Napoleone III, magari indossando le felpe con gli slogan di CasaPound, e spiegasse a queste persone che quel palazzo è del Demanio dello Stato”

Non finisce qui, arriva Repubblica a dar man forte al sindaco rosso, e fa notare velenosamente che l’immobile di via Napoleone III non è cosa da poco, “bensì di uno stabile di sessanta vani, circa una ventina di appartamenti in pieno centro, dove i prezzi di mercato sono tra i più alti di Roma”. Insomma, Salvini, fa presto, sgombera, è il senso della provocazione isterica. Pena.