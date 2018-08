Siamo al ridicolo, migranti in piazza: «Nel centro d’accoglienza ci sono gli spiriti»

di Milena De Sanctis

Migranti nigeriani, ospitati nello Sprar e nel Cast di Palmoli, cittadina in provincia di Chieti, sono scesi in piazza e hanno bloccato l’unica arteria stradale che porta in paese. Il motivo? La credenza che il terremoto sia «colpa degli spiriti». Un’insolita protesta è stata ricostruita dal Gazzettino. «I richiedenti asilo – raccontano gli operatori dello Sprar – temevano che nelle strutture che li ospitano fossero presenti degli spiriti». Intorno alle sei di mattina a muovere la protesta è stato un nutrito gruppo di donne che, con i figli al seguito, hanno iniziato ad alzare la voce e a inveire contro gli “spiriti”. Una credenza alimentata nei giorni scorsi da un gruppo di ospiti di nazionalità serba e rafforzata, fatalmente, dalle scosse di terremoto di giovedì sera. «Dietro il blocco – ha spiegato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli – c’era la regia di questo gruppo di serbi che ha organizzato la manifestazione in modo paramilitare: hanno fatto disporre i bambini al centro e gli adulti ai lati. Loro stessi riprendevano con i propri cellulari la protesta magari sperando in qualche reazione scomposta dei miei concittadini. Con l’arrivo dei carabinieri è finito tutto».