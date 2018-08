Sgarbi contro Di Battista su Tav e Tap: «Perché canto dibba dibba non lo sa…» (video)

di Redazione

Finge di essere anche lui su una spiaggia del Messico, come Alessandro Di Battista, quello che indonda i social con i suoi video in versione family nei quali cerca di raddrizzare la linea dei suoi compagni grillini un po’ su tutto, senza essere molto ascoltato. Ma Vittorio Sgarbi, sfottò a parte al turista non per caso, entra nel merito – in questo video – delle decisioni da prendere su Tav e Tap, intonando una famosa canzoncina, “quella di Pippo non lo sa”, dedicata al “Dibba” che da lontano pretende di spiegare perché opere importanti per lo sviluppo dell’Italia siano da bloccare. «Sono dannose? Ma dannose a chi?», si chiede Sgargi.

