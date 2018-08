Seggiolini salva-bebè, c’è il primo sì. FdI festeggia: «È la legge Meloni» (video)

di Aldo Garcon

Primo sì in Parlamento sul “seggiolino salva-bebè“. La commissione trasporti della Camera ha approvato in sede deliberante la proposta di legge, ribattezzata “Meloni”, che prevede l’obbligo di installare a bordo delle automobili seggiolini per bimbi con allarme anti-abbandono. Un segnale luminoso e uno acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo. La pdl è stata presentata il 22 maggio e la prima firmataria è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il provvedimento, approvato all’unanimità, passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Seggiolino salva-bebè, la legge porta il nome della Meloni

«Sono estremamente orgogliosa – ha detto soddisfatta la leader di FdI – che una legge per imporre la dotazione di sistemi acustici che impediscano di abbandonare i bambini in auto porti il mio nome. Se riuscissimo con questa norma a salvare anche solo la vita di un bambino, ci avrà ripagato e avrà dato un senso a tutto il nostro impegno politico. Sono molto contenta – ha poi aggiunto – che l’Italia sia la prima nazione ad approvare un provvedimento di questo tipo. Speriamo di poter rappresentare un punto di riferimento anche per le altre nazioni. Ringrazio tutti i colleghi per aver contribuito con un voto all’unanimità a deliberare su questo argomento tanto delicato». Successivamente, Fratelli d’Italia ha organizzato un flashmob davanti alla Camera.