Sbatte contro un muro un’anziana e le frattura una falange. Per la fede nuziale

di Paolo Sturaro

Per impadronirsi della fede nuziale di un’anziana non ha esitato a sbatterla contro un muro e a fratturarle la falange dell’anulare sinistro. È accaduto a Catania. Il rapinatore, P. G., di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo provinciale, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali.

Le fasi dell’aggressione

e la fede nuziale

L’anziana, di 74 anni, è stata aggredita in Via Napoli a Catania, mentre entrava nel portone di casa dopo aver fatto la spesa. L’uomo, fingendo di voler citofonare a qualcuno, l’ha invitata a lasciare aperto il portone dicendo che avrebbe provveduto lui stesso a richiuderlo. Mentre la donna stava salendo la seconda rampa di scale, l’uomo l’ha raggiunta e l’ha spinta violentemente contro il muro afferrandole la mano sinistra per strapparle la fede nuziale. Il giorno successivo la vittima, per il forte dolore, si è recata nel Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove le è stata diagnosticata una frattura alla quarta falange del dito della mano sinistra, con una prognosi di 30 giorni.