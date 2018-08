Saviano riemerge dal silenzio di Genova e straparla: stavolta ce l’ha con Conte

di Ginevra Sorrentino

Dopo l’assordante silenzio, che non è certo passato inosservato, e pesantemente riecheggiato nell’aria sin dalle prime ore del dramma di Genova, ora Saviano torna ad inveire e a discettare, sollecito – a corrente alternata però – nell’elargire pillole di buonismo dem con cui indottrinare a dovere una sinistra allo sbando, ormai incapace di rimettersi in carreggiata e di serrare i ranghi intorno a un progetto, un’idea, un’iniziativa che tenga.

Saviano torna a straparlare…

Una sinistra che gioca di rimessa, quella a cui si rivolge Saviano che, nel vuoto pneumatico che l’attanaglia, non può che attaccarsi alle iniziative e alle proposte degli avversari per provare a battere un colpo sulla scena politica. E così oggi, quando tutti i riflettori sono puntati sull’imminente incontro milanese tra Salvini e Orban – un vertice sollecitato dal presidente ungherese e organizzato in prefettura, che vede al centro del vertice la spinosa “questione migranti”– la solita sinistra buonista, quella che invoca a oltranza l’accoglienza coatta; quella che insiste sugli obblighi dell’ospitalità trascurando colpevolmente i diritti di chi è chiamato a fare spazio, stringendo i denti e sorridendo pure; insomma, l’immarcescibile sinistra dem, che predica l’asilo ovunque nel Belpaese, tranne che nella sua roccaforte radical chic di Capalbio, lascia campo e contro-campo al suo mentore che, dai salotti tv, come dalle terrazze newyorkesi, torna a chiamare all’adunata le truppe sparse e sempre più disorientate di militanti. Quelli che oggi saranno nella milanese piazza San Babila per il presidio Europa senza muri: un’iniziativa a dir poco stucchevole a partire dal nome che la etichetta.

E stavolta attacca il premier Conte

E così, al grido di “armiamoci e partite”, mentre gli attivisti scendono in piazza e allestiscono il presidio, l’autore di Gomorra si arrampica sulla rete per scalare i social e piantare la sua bandierina su Twitter: il mirino, però, stavolta si sposta leggermente dal ministro Salvini, per centrare direttamente il premier Conte. E tra un hashtag veemente e un epiteto stile quelli che gli sono costati una denuncia da parte del numero uno del Viminale, Saviano posta: «Su Orban a colloquio con il ministro della Mala Vita, vale la pena evidenziare, anche se non ce n’è oramai bisogno, che l’avvocato Conte non conta. Non tutti hanno la dignità per dire: “Basta, non posso essere un burattino”. Lui non ce l’ha – scrive e sentenzia Saviano – ed è questa oggi la vera immagine del Paese». Poi, non ancora pago, agli insulti allega pure il disegnino, per chi non avesse ancora capito: nella fattispecie, una vignetta in cui è ritratto Giuseppe Conte nelle vesti di una marionetta. Il solito Saviano, insomma: più che corrosivo, banalmente offensivo.