Salvini: «Vogliono arrestarmi? Si accomodino pure. Io non mollo»

di Fulvio Carro

«Sono tutt’altro che preoccupato perché sento con me la maggioranza degli italiani. Se c’è qualche magistrato, qualche procuratore che vuole indagarmi per sequestro di persona, faccia pure. Mi presento, voglio spiegare le mie ragioni. Se qualcuno pensa di arrestarmi sbaglia a capire perché la maggior parte del popolo italiano chiede ordine, regole, rispetto e un’immigrazione sotto controllo». Lo dice Matteo Salvini al Tg5. Piuttosto «chiedo ai magistrati, che fanno bene il loro lavoro, di fare in modo che i processi durino di meno perché ci sono 4 milioni diitaliani che attendono giustizia, e quindi non penso che un processo a Matteo Salvini possa servire a nessuno», aggiunge il ministro dell’Interno. «Io non mollo, non mi dimetto e non retrocedo di un millimetro. Non sbarca più nessuno in Italia a meno che l’Europa non si svegli, faccia la sua parte e cominci ad accogliere come abbiamo fatto noi in questi anni. Io voglio rispettare quello che ho promesso agli italiani e combatterò fino all’ultimo per mantenere questi impegni e mi piacerebbe che gli alleati facessero lo stesso, che ognuno si occupasse del suo lavoro e non ci fossero interferenze interne o internazionali per rallentare il lavoro di un governo che finalmente rappresenta il cambiamento». Il mio obiettivo – conclude Salvini – è bloccare barconi e barchini, organizzare nei Paesi africani degli sportelli che decidano chi ha diritto di partire e chi no, seguendo il modello australiano. Stop al business per gli scafisti».