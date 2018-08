Salvini stronca i buonisti: «Per me gli insulti di certa gente sono medaglie» 

di Franco Bianchini

«Che il presidente dell’assemblea siciliana, con tutti i problemi che ha, abbia il tempo di darmi dello stronzo, non mi pare normale».. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Zapping sulle dichiarazioni di Gianfranco Miccichè. Quanto alle critiche che gli vengono rivolte, da ultimo da Emma Bonino che lo ha definito un “bullo”, Salvini osserva: «Bullo? Un complimento. Per me sono tutte medaglie». Sul tavolo ci sono ben altre questioni da affrontare e da risolvere, dice il vicepremier, molto più importanti degli insulti di Micciché o della Bonino: «Sto valutando di introdurre procedure di identificazione e riconoscimento dei migranti, per capire se sono profughi veri o falsi, prima ancora che sbarchino. Penso che gli italiani si aspettino buonsenso e rigore e questo mi sto impegnano a portare avanti. Se in Europa fanno finta di non capire, – incalza Salvini – visto che l’Italia paga abbondantemente l’Europa, come hanno detto Conte e Di Maio, vuol dire che pagheremo meno». Poi aggiunge: «Essere presi in giro per anni, mi sembra eccessivo. Se i governi precedenti erano abituati a ingoiare, accogliere e pagare, ora non più. Con 5 milioni di italiani in povertà, credo che i soldi debbano finire a cittadini di questo Paese». Sui fondi all’Ue «possiamo diminuirli in quota parte in base a quello che l’Europa fa o non fa, danneggiando l’Italia, e non solo sulla questione immigrazione». Conclude Salvini: «E’ come se io pagassi spese condominiali salate e poi sulla mia scala nessuno fa niente, è tuto sporco e l’ascensore non funziona».