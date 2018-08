Salvini posta un video di una delinquente rom e annuncia: “Pronta una democratica ruspa” (video)

di Guido Liberati

In tre ore quasi cinquemila condivisioni per il post di Matteo Salvini dedicato a questo scioccante fatto di cronaca. «Sassari: una Rom, 31 anni, 12 figli, infrange l’obbligo di dimora e ruba dalla borsetta di questa anziana signora ipovedente la busta con la pensione appena ritirata. Tutto sotto gli occhi di un figlio quindicenne, che fa da palo. Ma vi par normale? In Italia non c’è spazio per delinquenti del genere. Ho pronta una democratica e pacifica ruspa!». Il leader della Lega torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia e stavolta lo fa da ministro dell’Interno. Il post ha suscitato un dibattito molto acceso, come è evidente dalle migliaia di commenti arrivati in poche ore sulla sua bacheca ufficiale.

«E pensare che esistono ancora “falsi” buonisti che si scandalizzano di fronte alla necessità di effettuare un censimento di questa “brava gente”!», commenta Salvatore R. Mentre Alessandra P. invita ad andare oltre il discorso rom. «Ci vuole una riforma nella giustizia Matteo.. E vale anche per gli italiani. Se si è condannati per un reato… Galera senza sconti e senza domiciliari». Rob P. insiste sulle difficoltà tecniche di identificazione: «