Salvini indagato per sequestro di persona. “Possono arrestare me non il cambiamento”

di Redazione

Ora ci sono due indagati nell’indagine sulla nave Diciotti condotta dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio per sequestro di persona e arresto illegale. Uno di questi indagati è il ministro degli Interni Matteo Salvini, l’altro il capo di gabinetto del Viminale. Patronaggio aveva ascoltato oggi per tre ore i funzionari del Viminale. Poi la clamorosa decisione di mettere sotto accusa il ministro in un momento cruciale del braccio di ferro tra Italia e Ue sulla sorte dei migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti ma anche degli altri che arriveranno. “Possono arrestarmi, ma non fermeranno il cambiamento”, ha commentato il ministro dell’Interno. E ha aggiunto: “E’ incredibile vivere in un Paese dove dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone e non c’è un indagato e indagano un ministro che difende i confini del Paese. E’ una vergogna”. Salvini,dopo la notizia di essere stato indagato, è un fiume in piena: se un magistrato vuole fare politica – accusa – si candidi con il Pd. E’ in atto dunque uno scontro istituzionale senza precedenti di cui certo il Paese non sentiva il bisogno.

Su Facebook lo stesso Salvini aveva pubblicato- prima che fosse nota la mossa del magistrato – un post rivolgendosi proprio al procuratore di Agrigento: “Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa??? Non perda tempo, glieli do io. Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana. Se vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, lo aspetto a braccia aperte!!! P.s. Nonostante insulti, minacce e inchieste, sto lavorando per chiudere la ‘pratica Diciotti’ senza che a pagare stavolta siano gli Italiani, visto che abbiamo accolto e speso abbastanza. Vi voglio bene Amici!”.

Risolto il problema dei migranti della Diciotti

Secondo fonti del Viminale “in queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati della Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte dell’Unione europea. C’è un dialogo aperto anche con altre istituzioni. Il principio è che non paghino gli italiani”.

In serata Salvini ha annunciato: “Abbiamo risolto il problema degli immigrati a Catania, lo abbiamo risolto in questi minuti e gli italiani non pagheranno una lira”. Ha poi ringraziato la Chiesa per la disponibilità offerta ad accogliere gli immigrati che non saranno ospitati in altri Paesi.