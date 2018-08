Salvini contro Asia Argento: «È la “signora” che mi ha dato della m…?»

di Mia Fenice

«Questa è la “signora” che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…». Lo scrive sui social il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, postando una foto di Asia Argento e la notizia, data dal New York Times, secondo cui l’attrice, tra le prime ad avere detto di avere subito violenza dal produttore Harvey Weinstein, avrebbe risarcito con ben 380mila euro un giovane che l’accusava di molestie.

Un mese fa Asia Argento e Matteo Salvini erano stati protagonisti di uno scontro a distanza. L’attrice aveva apostrofato su Twitter il ministro senza mezzi termini “Salvinimmer…”. A stretto giro era arrivata la replica del vicepremier che aveva scritto: «Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti». E lei, a stretto giro, era tornata all’attacco: «Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo si diletta a sbeffeggiarsi di me. Ha così tanto tempo da perdere? Non ha niente di più imperativo da da fare, da sistemare, da risolvere, meeting da attendere? Che piacere prova a trollare le donne?».