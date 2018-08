La storia del selfie di Salvini ricostruita da una di sinistra. Ennesimo boomerang per il Pd

di Redazione

La notizia, per la sinistra, non sono più le 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova ma il selfie di Salvini con una ragazza tra la folla dopo i funerali. Fortunatamente proprio una rappresentante della sinistra, Cristiana Alicata, rappresentante del mondo Lgbt ed ex componente la direzione del Pd, si rivolge ai “compagni” svelando in un lungo post su Facebook i retroscena di quel selfie e rivelando la montatura che vi è sottesa. Un post che è stata una vera e propria doccia fredda per la sinistra tutta intenta a spammare lo scatto del selfie di Salvini dimenticando appunto quell’onestà intellettuale che rende credibile una forza politica.

Scrive Cristiana Alicata: “Sommessamente. Ho visto l’intera scena del selfie di Salvini ai funerali di Stato. Aveva accanto una ragazza, si è girato e si è trovato nella scena, poi immortalata dall’altro lato, nella foto che gira. Suggerisco ai dirigenti del PD tanto concentrati su questo , di concentrarsi sul fatto che la Genova che era presente ha applaudito l’omelia dell’imam di Ancona ( ma noi siamo concentrati su qualche applauso e qualche fischio). Quanto è complessa la realtà, eh. Che se PD ha ricevuto fischi è perché ha governato e viene riconosciuto come potere. Sì anche la Lega governa e ha governato, ma il nostro msg di essere “potere” è passato più forte. Loro sono più bravi ad essere ” uno di noi”. Domandiamoci questo invece di commentare un istante. Se commentiamo gli istanti: come mai non gira la foto di Salvini che un minuto prima del selfie fa una carezza, dolcissima, ad un donna nera tra le persone a salutare chi arrivava? Una foto che nessuno ha fatto e forse sarebbe stata più forte da raccontare in contrasto alla politica omicida sui migranti di questo governo, in stretta continuità con quella del governo precedente, solo meno elegante. La narrazione deve essere sincera per arrivare al cuore. La sinistra ritrovi la sincerità. Non ne ha più. Per questo non è più credibile. Non sono loro a vincere. Siamo noi a perdere“.