Salvini a Berlusconi: «Se l’alleanza tra noi finisce è soltanto colpa tua»

di Alberto Consoli

C’è fibrillazione nel centrodestra, andato in crisi sulla presidenza Rai. Matteo Salvini non farà passi indietro su Foa presidente e lo dice a chiare lettere in un’intervista fuori dai denti al “Resto del Carlino”: niente passi indietro sulla presidenza di viale Mazzini. «Andare contro il cambiamento – dice Salvini rivolgendosi a Berlusconi – è una scelta, ma a ogni scelta corrispondono delle conseguenze». Se il centrodestra andrà in pezzi e, avverte Salvini, «non saremo noi a volerlo. Se Forza Italia non è d’accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Scelta sua. Se vuole fare un partitone Pd-Fi, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento».

L’elettorato, secondo Salvini, si sta avvicinando alla Lega abbandonando Forza Italia. «Mi pare che la Lega non abbia mai avuto così tanto consenso e Fi così poco. Se la Lega ha quattro volte i voti di Fi forse qualcuno sta sbagliando qualcosa. Mi pare che gli italiani abbiamo già scelto con chi stare», risponde in maniera molto netta Salvini. Che ieri si è recato in clinica a trovare Berlusconi. Il rapporto umano tra i due non è stata mai messo in discussione, ma sulle strategie c’è una dialettica molto accesa, che il Cavaliere aveva giuicato «normale», affermano che «il centrodestra non morirà mai».

«Sono andato per affetto, perché la salute viene prima di tutto. Abbiamo dialogato. Poi son venute le sue dichiarazioni di amore al Pd. Ne prendo atto. Ora, un conto è la vicinanza umana, un conto è la scelta politica che ha portato non solo molti elettori ma anche molti eletti di Forza Italia a tutti i livelli ad avvicinarsi alla Lega. Io fino ad oggi ho detto di no, però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega», sostiene nell’intervista Salvini. Che aggiunge una frase molto indicativa: « “Non frenerò più quelli che vogliono venire da noi» .

Dunque, il ministro e vice premier chiarisce infine che sul nome di Foa non ci sarà nessuna retromarcia. «Per me è’ persona di spessore e di valore assolutamente riconosciuto e non può essere ostaggio dei capricci del Pd e tantomeno di Forza Italia. Ho sentito Di Maio, con i Cinque Stelle siamo già sostanzialmente d’accordo. Vedremo il come».