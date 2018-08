Salute, sorrisi più a rischio d’estate. I consigli degli esperti per denti sani

di Redazione

Chi l’ha detto che l’estate sia la stagione più adatta al sorriso? È vero che una fila di denti bianchi incastonati come diamanti in un volto abbronzato fa sempre un bell’effetto, ma è altrettanto vero – sostiene l’Aic (Accademia italiana di odontoiatria conservativa e restaurata – che la salute delle nostre “zanne” è più a rischio con il solleone, perché il clima caldo va a nozze con le infiammazioni. In più, avvertono gli esperti, il cambiamento delle abitudini alimentari, con qualche strappo alla regola in più, facilita la comparsa di disturbi orali mentre la pratica di sport più movimentati, dalla mountain bike al beach volley, espone maggiormente al pericolo di traumi dentali. Proprio per evitare brutte sorprese che ci rovinerebbero le ferie, l’Aic ha diffuso dieci semplici consigli per prendersi cura del sorriso in vacanza.

Il caldo favorisce infiammazioni ai denti

«In estate – spiega Lorenzo…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi