Sacerdote sorprende tutti: «Se un prete vuole fare sesso, vada con un animale»

di Angelica Orlandi

All’assurdo non c’è mai fine, ma quando è un uomo di chiesa a sostenere tesi bizzarre lo sconcerto sale alle stelle. Voleva essere un post contro gli atti di pedofilia della Chiesa, ma raggiunge l’effetto di scatenare un putiferio su Fb la presa di posizione di Don Marco Scandelli, parroco di Borgo Maggiore, che ha pubblicato un post – poi rimosso, ma abbondantemente condiviso su Fb e sui quotidiani- in cui ha addotto argomenti-choc per argomentare il suo pensiero. Lui voleva dire: alt, con i bambini mai. Poi però ha debordato con delle “alternative” poco credibili. «Se un prete ha delle necessità fisiche si trovi una una donna (o un uomo) consenziente e maggiorenne. Al limite anche un animale», è il succo del suo post con cui è intervenuto sul caso del prete che ha abusato della bimba di 10 anni in auto. Un vicenda che ha disgustato. Ma anche quello che scrive don Sandelli è disgustoso per molti utenti social.

E’ vero che Don Scandelli condanna i reati di pedofilia nel mondo ecclesiastico, in relazione soprattutto al recente caso avvenuto a Calenzano. Peccato che poi arrivi a dare dei “consigli”ai suoi colleghi, ossia far passare come un’alternativa credibile il sesso con gli animali, oltre che quello con una donna o un uomo consenziente e maggiorenne. Insomma, poteva usare argomenti meno estremi per condannare la pedofilia. «Sono pur sempre peccati ma non scandalizzano e non traumatizzano», scrive. Il prete ha l’accortezza di definire un «paradosso» quel che scrive, ma le parole pesano. E se ne è a accorto anche lui. Forse si è reso conto più tardi della topica e ha cercato di dare la colpa a chi ha strumentalizzato il suo post. Ecco il suo post successivo.