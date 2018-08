Ryanair, niente più bagaglio a mano gratis dal prossimo novembre

di Redazione

Niente è gratis su Ryanair. Perciò nessuna sorpresa per l’annuncio dell’addio al bagaglio a mano gratis sui voli della compagnia irlandese. Ryanair, secondo i dettami della nuova policy della compagnia low cost irlandese, ha infatti deciso che per quanto riguarda il trasporto dei bagagli a bordo dei velivoli non sarà più possibile imbarcare in stiva gratuitamente le valigie che pesano fino a dieci chili: bisognerà pagare 8 euro. Imbarcare bagagli che pesano più di 10 chili, invece, continuerà a costare 25 euro. A bordo sarà possibile portare gratuitamente solo una piccola borsa le cui dimensioni passano da 35 x 20 x 20cm a 40 x 20 x 25cm. Aspettatevi perciò tanto di personale munito di metro per le necessarie verifiche alle porte di imbarco. Niente è gratis. Se, invece, paghi di più allora il trattamento sarà diverso. I clienti priority boarding, attualmente il 30%, sottolinea infatti il comunicato Ryanair, potranno continuare a portare due borse a mano in cabina (una borsa fino a 10 chili e una borsa piccola). Se i clienti non prioritari vogliono portare una seconda borsa più grande da 10 chili, invece, potranno farlo pagando 8 euro al momento della prenotazione. Le nuove regole annunciate da Ryanair, che valgono per le prenotazioni fatte dal primo settembre 2018, saranno effettive dal prossimo primo novembre. Viaggiatore avvertito.