Roma, violento scontro fra una moto e un’auto a Prati: due giovani gravissimi

di Fortunata Cerri

Gravissimi incidenti stradali a Roma. A scontrarsi nel quartiere Prati sono state una Lancia Y e uno scooter Honda SH. Il bilancio parla di quattro feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.15 del mattino, in viale Mazzini all’altezza dell’incrocio con via Tommaso Gulli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I Gruppo Prati. Gravi i due passeggeri della moto, trasportati negli ospedali Santo Spirito e Gemelli in codice rosso. Gli altri due feriti, di 23 e 22 anni, che viaggiavano a bordo della macchina sono stati portati in ospedale in codice giallo al San Filippo Neri. Da accertare la dinamica dell’incidente.

Solo qualche ora prima sulla via del Mare, in direzione Ostia, era morto un ragazzo moldavo di 27 anni: era stato investito da un’auto sulla via del Mare, sbalzato sull’asfalto e colpito da una seconda vettura. Ad investirlo una donna alla guida di una Hyundai Tucson. L’automobilista, dopo aver colpito il pedone, ha proseguito la sua corsa lasciando l’auto incidentata poco distante dal luogo dell’investimento. Quindi la chiamata al 112 da parte della stessa. Quando la donna è stata trovata era ancora sotto choc e non è riuscita a fornire indicazioni ai vigili urbani.