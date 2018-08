Roma: torna a casa, apre la porta e viene aggredito da un ladro tunisino

di Gianluca Corrente

Ancora un atto di violenza a Roma. Un ladro tunisino ha aggredito violentemente il proprietario di casa che lo ha sorpreso a rubare nella sua camera da letto. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di rapina impropria, è finito un 23enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. In piena mattinata, dopo aver forzato la porta di un’abitazione in via Acqua Felice, zona Quadraro, il ladro tunisino, insieme a un complice, si è introdotto all’interno e ha preso, da un cassetto della camera da letto, un orologio di pregio, un portafogli e alcuni oggetti in oro. In quel momento il proprietario, un 55enne romano, è rientrato a casa. Attimi di paura. Poi la violenza.

La ricostruzione dell’aggressione.

L’uomo ha notato il danno alla porta e ha fatto giusto in tempo a chiamare il 112. In un batter d’occhio è stato infatti aggredito fisicamente. Con l’arrivo delle forze dell’ordine, il complice è riuscito a dileguarsi mentre il ladro tunisino è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri. Nelle tasche dell’arrestato è stata trovata l’intera refurtiva, che poi è stata restituita alla vittima. Il giovane ventitreenne è stato trattenuto in caserma, di sicurezza in attesa del rito direttissimo.