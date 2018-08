Roma, si finge poliziotto e aggredisce un uomo con la pistola ad aria compressa

di Paolo Sturaro

Un’indagine lampo ha permesso agli investigatori del commissariato Castro Pretorio a Roma di rintracciare il 59enne responsabile del ferimento di un uomo di origine slovena, probabilmente a seguito di una lite, nel corso della quale si era spacciato per poliziotto. L’aggressione era avvenuta nella notte in via Emilia, dove un agente della Polizia di Stato aveva segnalato un uomo armato che con in pugno una pistola ad aria compressa aveva esploso dei colpi in direzione di due persone colpendo alla mano destra lo sloveno e scappando poi in direzione di piazza Brasile. Grazie al numero di targa gli investigatori sono potuti risalire all’autore , un 59enne originario di Barletta, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’arma. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata sequestrata la pistola ad aria compressa utilizzata per commettere il reato insieme a circa 900 piombini. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo, nonostante il tentativo dell’uomo di nascondersi nell’abitazione del padre. Successivi accertamenti hanno fatto emergere la commissione di reati analoghi sempre utilizzando lo stesso modus operandi, ovvero spacciandosi per poliziotto.