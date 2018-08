Roma, rumeno molesta una donna nella metro C e aggredisce i poliziotti

di Massimo Baiocchi

Stazioni metropolitane sempre più a rischio a Roma. Dopo Termini e la Tiburtina, è la volta della metro C. Un romeno di 39 anni ha palpeggiato una donna mentre era in attesa del treno nell’area della stazione della fermata Torre Gaia. L’aggressore si è buttato all’improvviso sulla donna senza pensarci due volte e le ha toccato ripetute volte il fondo schiena. L’ennesima violenza sessuale è stata interrotta dagli agenti. Sul posto sono arrivati tempestivamente gli agenti della polizia del commissariato Torpignattara e Porta Maggiore. Al loro arrivo, il rumeno ha tentato di opporre resistenza aggredendoli. Ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagno negli uffici del commissariato Casilino. Il 39enne, identificato per B.C., è stato denunciato per violenza sessuale e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Proprio al Casilino, poco tempo fa, un altro episodio di violenza. Una donna era tranquillamente in giro con il cane, per la passeggiatina serale prima di andare a dormire e tutto si era consumato nel giro di pochi ma concitati istanti nel quartiere periferico della Capitale. La donna infatti è stata avvicinata da uno straniero che si è abbassato i pantaloni e ha tentato a più riprese di abbracciarla, palpeggiandola e facendole poi delle chiare proposte sessuali. La donna ha cominciato ad urlare e anche grazie al cane, che ha iniziato ad abbaiare, l’uomo si è allontanato di qualche metro. Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine.