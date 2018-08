Roma, operaio bastonato, preso a calci e derubato dai nomadi a Capannelle

di Liliana Giobbi

I nomadi l’hanno colto di sorpresa alle spalle e l’hanno accerchiato. L’hanno colpito prima con un bastone e subito dopo l’hanno riempito di calci e pugni. per poi rapinarlo. Il bottino: una catenina, il cellulare e il portafogli. Un operaio che presta servizio come giardiniere nell’ippodromo di Capannelle, ha subìto le violenze in pieno pomeriggio. I nomadi erano tre e – stando alle descrizioni – sarebbero rom del campo La Barbuta, su cui continuano da anni le polemiche. L’operaio è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Casilino e ne avrà per 30 giorni perché ha un grosso trauma facciale. Come riportano le cronache dei giornali locali, Danilo Di Caprio, direttore esecutivo dell’ippodromo di Capannelle, a RomaToday ha spiegato: «Da anni chiediamo più sicurezza. L’area interna è video sorvegliata ma i danneggiamenti e gli episodi di degrado continuano. Nel solo 2018 abbiamo già presentato 30 denunce e subito danni per oltre 120mila euro. Per non contare le volte in cui troviamo auto bruciate vicino l’ippodromo, recinzioni divelte o incursioni nella nostra proprietà. Le aggressioni fisiche, prima di ieri, mai. Questo alza il livello d’allerta».