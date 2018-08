Roma, minacce al supermercato: tre romene bloccate sulla Nomentana

di Massimo Baiocchi

Hanno minacciato e vessato una connazionale, proprietaria di un supermercato: tre romene – di 24, 25 e 28 anni – sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. La vittima, una romena di 33 anni, da alcuni mesi aveva acquistato un supermercato in zona circonvallazione Nomentana, e sin dall’inizio era stata bersaglio da parte delle tre connazionali che l’avevano minacciata e si erano appropriate di merce. La donna, che non aveva mai denunciato ma era stufa delle continue vessazioni, la scorsa sera, quando le tre donne si sono presentate nuovamente nel negozio, ha trovato il coraggio di chiamare il 112. In pochi minuti i militari hanno raggiunto l’indirizzo dell’esercizio commerciale e le hanno bloccate. Successivamente in caserma, in sede di denuncia, la vittima ha raccontato ai militari quello che aveva subito anche nei mesi scorsi.



Altre violenze, sempre a Roma, stavolta nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Eugenio, in…

