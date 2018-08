Roma, il bagno degli imbecilli nella fontana dell’Altare della Patria (video)

di Redazione

Gli imbecilli non dormono mai. Cosicché ieri a Roma, in piazza Venezia, un gruppo di giovani stranieri ha inopinatamente deciso di scavalcare il bordo della grande fontana di marmo dell’Altare della Patria e fare il bagno. Ovviamente denudandosi e lasciandosi andare a maifestazioni di giubilo. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta adesso svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto. Che nel frattempo però hanno visto pubblicata su alcuni siti (primo di tutti romafaschifo.com) la loro bravata. Gesto di imbecilli autentici che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti cui il monumento è dedicato. Dagli accertamenti in atto è già emerso che si tratta di giovani turisti. Imbecilli, ma turisti. Naturalmente i turisti non sono tenuti al test di imbecillità e neppure a rispettare la memoria dei nostri caduti: ma a rispettare il decoro dei monumenti che visitano certamente si. A quello sono tenuti. Questione di educazione, che non è mai un optional. Soprattutto quando, dalle informazioni assunte da chi sta indagando sull’accaduto, emerge che trattasi di giovanotti di nazionalità straniera con madrelingua inglese. Il Comando dei vigili urbani della Capitale ha frattanto invitato tutte le autorità consolari ad una fattiva collaborazione per individuare tutti i responsabili di questa condotta illecita ed oltremodo oltraggiosa. Siamo certi che così sarà. E speriamo, quindi, che una volta individuati -visto che ci stanno foto sui social e filmati su youtube nonchè i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona- la multa sia salatissima e la punizione sia esemplare. Giusto per non favorire lo spirito di emulazione di altri possibili imbecilli.