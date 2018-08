Roma, caos sulla metro A. Turisti bloccano il treno:  «Siamo stati borseggiati»

di Redazione

Momenti di caos nella metro A di Roma. Alcuni turisti americani sono stati derubati e hanno bloccato il treno. Come riporta il Messaggero, è successo alla stazione Flaminio, a ridosso della centralissima Piazza del Popolo. I turisti, non appena si sono accorti di essere rimasti vittime di un borseggio, hanno fermato il convoglio per qualche minuto impedendo la chiusura delle porte. C’è stato trambusto sulla banchina ed è intervenuta la polizia. La linea A ha subito rallentamenti ma non si è fermata, la circolazione è ripresa regolarmente. Tre le donne rom bloccate e consegnate agli agenti. Come si legge sempre sul Messaggero lo stesso incidente si era verificato lo scorso 25 giugno alla fermata Spagna della linea A. Era scattato l’allarme per quattro borseggiatrici che avevano derubato passeggeri, durante l’intervento delle forze dell’ordine che avevano individuato e fermato le ragazzine rom il servizio sulla linea era stato sospeso.