Roma, cade in trappola “Rocky”: è lo scippatore della Borgata Finocchio

di Roberto Mariotti

È conosciuto nel quartiere con il soprannome di Rocky il 32enne scippatore che, nella tarda mattinata di ieri, è stato arrestato dalla polizia alla Borgata Finocchio a Roma. Mancava poco a mezzogiorno quando la vittima, un ragazzo con delle difficoltà motorie, è stata avvicinata da Rocky che, con una mossa fulminea, gli ha strappato la catenina d’oro con alcuni ciondoli che portava al collo, facendolo cadere a terra. La scena, a cui hanno assistito molte persone, è stata immediatamente segnalata al 112 Nue. In breve tempo sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo. Gli agenti, seguendo le indicazioni dei testimoni e della stessa vittima, hanno rintracciato poco lontano il rapinatore che aveva ancora in tasca la catenina, mentre uno dei ciondoli, quello a forma di croce, è stato recuperato dietro ad una siepe. Il bottino è stato poi restituito alla vittima. Condotto negli uffici di polizia, il rapinatore, riconosciuto anche dalla vittima, è stato arrestato per rapina aggravata.