Roma, ancora i nomadi in azione: circondano un turista e lo derubano

di Liliana Giobbi

Hanno circondato un turista, impegnato a osservare la mappa di Roma, e lo hanno derubato. È accaduto in via delle Fornaci, a Roma. I tre ladri, tre nomadi già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro. Impegnati in un servizio in abiti civili, i carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta ad osservare la mappa di Roma, per sfilarle lo smartphone dallo zainetto che portava al seguito. Poi sono fuggiti a bordo di un’auto che li attendeva, guidata da un complice 26enne. I carabinieri sono intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva al termine di un breve inseguimento. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato in concorso.

Il tutto a distanza di 48 ore da un’altra vicenda che ha visto protagonisti negativi i nomadi. Sono stati arrestati a Roma, nel quartiere Testaccio, tre nomadi dediti ai furti nelle auto. I carabinieri hanno bloccato due uomini, rispettivamente di 23 e 25 anni ed entrambi con precedenti, e una donna di 21 anni incensurata. I tre erano domiciliati presso il campo nomadi di via Candoni. I tre avevano rotto il deflettore anteriore di un’auto parcheggiata poco distante. Dall’autovettura avevano poi sottratto uno smartphone e il portafogli del proprietario, che conteneva documenti d’identità e denaro contante.