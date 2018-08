Roma, all’improvviso crolla il tetto di San Giuseppe dei Falegnami

di Redazione

Crolla il tetto di una chiesa nel centro di Roma. Completamente. Ma per fortuna senza conseguenze. Tutto è accaduto improvvisamente, proprio al Foro romano, dove ha ceduto la volta della chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario.Praticamente l’intera copertura è venuta giù producendo un pauroso schianto e lasciando un buco imponente. A cauysare il collasso sarebbe stato addirittura il cedimento di una delle volte. Sul posto si sono immediatamente recati i Carabinieri del Comando Piazza Venezia, che hanno chiamato anche Vigili del Fuoco e 118 ed hanno appurato che nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Del resto, come ha riferito il parroco ai Carabinieri, la chiesa era chiusa nel momento in cui la volta è crollata.