Roma, 84enne si suicida lanciandosi nel vuoto dalla Terrazza del Pincio

di Redazione

***FLASH*** Tragedia all’improvviso a Roma, dove un 84enne si sarebbe suicidato lanciandosi dalla terrazza del Pincio.

A quanto si apprende il dramma si sarebbe consumato in pochi istanti qualche minuto prima delle dieci, quando l’anziano è stato visto sporgersi dal parapetto e precipitare nel vuoto. A quanto riferisce in queste ore il Messaggero, infatti, sembra non ci siano dubbi sulla volontarietà dell’atto, in quanto «un testimone ha raccontato di averlo visto mentre si buttava giù. Una volante della polizia che transitava in quel momento in viale Gabriele d’Annunzio ha visto sull’asfalto il corpo dell’uomo che aveva addosso il documento di identità». A quel punto, gli agenti hanno provveduto ad informare immediatamente i familiari della vittima di quanto drammaticamente accaduto.