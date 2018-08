Rissa tra rom e immigrati finisce nel sangue: grave un nigeriano (video)

di Sara Gentile

Una maxi rissa in strada tra immigrati e rom finisce nel sangue. Un 33enne nigeriano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad una rissa scoppiata davanti a un ristorante del capoluogo, all’angolo tra via Lago di Capestrano e via Tiburtina. (GUARDA VIDEO)