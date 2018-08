Rimini, turista danese violentata da un ambulante del Bangladesh

di Redazione

Una donna danese di 26 anni, a Rimini per turismo, è stata violentata domenica all’alba da un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. Lo stupratore è stato individuato e arrestato dai carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, era stato già tre volte denunciato per lo stesso reato, in uno die casi era coinvolta una ragazza minorenne. Nella notte, tra domenica e lunedì è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale. Il gip lo ha convalidato.

E così Rimini torna ancora una volta al centro delle cronache nazionali per un episodio di violenza contro le donne: è accaduto l’anno scorso con il brutale stupro ai danni di una ragazza polacca e di una trans e qualche giorno fa con la denuncia di una turista tedesca 19enne che ha coinvolto due allievi della scuola di polizia. L’episodio seguiva di poche ore la denuncia di una 15enne violentata a Jesolo da un senegalese, anche lui subito arrestato.