Righini (Fdi): “Sì a emendamento per rispettare la continuità dei contratti”

di Redazione

“È grazie a Fratelli d’Italia se nel Lazio la tutela dei lavoratori è ancora possibile. Oggi è stato approvato in commissione bilancio di via della Pisana un nostro emendamento che vigila e rende certo il riassorbimento alle stesse condizioni precedenti dei lavoratori nei casi di nuovo affidamento dei servizi ad altra azienda”. È quanto dichiara il consigliere regionale di FdI, Giancarlo Righini, estensore di un emendamento alla proposta di legge in discussione in materia di semplificazione e sviluppo regionale. “Nella pratica – sottolinea Righini – succedeva spesso che il personale venisse sì assorbito, ma con modifiche ai singoli contratti di lavoro a discapito dei lavoratori e con danno alla Regione nonostante che il prezzo a base di gara tenesse conto dei costi del personale antecedenti la gara”. “Con il nostro emendamento – conclude l’esponente di FdI – si inserisce un controllo post-aggiudicazione e pre-inizio del servizio sui contratti, poiché proprio in quel passaggio spesso si annida l’aggiramento delle norme”.